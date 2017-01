Renzi? Per il Colle nulla cambia. Sennò la Consulta potrebbe bocciare di nuovo

Matteo Renzi può avere tutta la fretta che vuole, può mettere tutta la pressione mediatica che vuole su amici e nemici, alleati e non alleati ma dalle parti del Colle fanno spallucce e fanno sapere che la loro linea non cambia; intanto bisognerà aspettare le motivazioni dove a quanto apprende Affaritaliani potrebbe esserci scritto nero su bianco che servirà un passaggio parlamentare per rendere omogenei i sistemi elettorali prima di votare. E il fatto che Mattarella preferisca evitare uscite pubbliche sulla questione non vuol dire che non sia operativo, anzi. C'è anche chi dice, anche se le voci sono state smentite, che dalle parti del Quirinale non abbiano preso affatto bene la notizia delle accelerazioni e degli strappi impressi da taluni del Pd sulla questione del voto. Dal Colle ovviamente smentiscono anche se certamente il capo dello Stato preferirebbe non essere tirato per la giacchetta.