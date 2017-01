Renzi, per il voto a giugno più poltrone per tutti!

C'è da convincere il 'corpaccione' del partito sul fatto che votare a giugno sia meglio che aspettare il 2018, e l' unica arma possibile è assicurare una gestione 'collegiale' delle liste elettorali, scrive Avvenire.

Allo scoccare dei fatidici trenta giorni che si è dato per valutare la situazione, Renzi deciderà se rassegnarsi alla prospettiva del voto nel 2018 o scardinare lo schema che ha portato al governo-Gentiloni. Si tratterebbe di forzare la mano nel Pd, far valere sui parlamentari la maggioranza che Renzi ha in Direzione. Un' operazione per niente facile e poco pacifica nel clima avvelenato del partito. Perciò tra un mese l' ex premier potrebbe anche accettare il prolungarsi della legislatura, specie se il caso-Roma divenisse, sondaggi alla mano, uno stillicidio per M5S.