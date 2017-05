Renzi? Per Trump è NO

Che Renzi tifasse Clinton si sapeva, durante le presidenziali americane l'ex premier, in barba all'imparzialità istituzionale, fu il leader europeo che si sbilanciò maggiormente in favore dell'ex senatrice, ma con la vittoria di Trump le cose sono cambiate e Matteo Renzi, riconfermato alla segreteria dem, vuole accreditarsi a tutti i costi con il Presidente USA, prima cercando la mediazione di Briatore ed ora sperando in un incontro, magari a Taormina: varie fonti però riportano che l'interesse, a quanto pare, non è ricambiato; Trump per il segretario Dem ha una parola sola: no.