Renzi prepara il rientro e punta al Nazareno bis per arginare i frondisti

Una visita al premier Paolo Gentiloni (che già oggi verrà dimesso dal Policlinico Gemelli e presiederà un Consiglio dei ministri), una serie di incontri con dirigenti Pd al Nazareno e di telefonate a vari interlocutori politici.

Matteo Renzi è tornato ieri a Roma, per preparare il rientro ufficiale sulla scena politica, scrive il Giornale.

Nuova squadra al Nazareno per rimettere in moto il Pd (se ne discuterà la prossima settimana), un' intervistona con l' ex direttore di Repubblica Ezio Mauro sui destini della sinistra con cui domani romperà il lungo silenzio, appuntamenti nazionali da organizzare: il 21 gennaio l' assemblea nazionale dei circoli Pd a Roma, il 27 quella degli amministratori locali a Rimini. Ma la data che resta al centro dei pensieri del leader Pd è un' altra: il 24 gennaio, giorno in cui la Corte Costituzionale deciderà sull' Italicum. È il colpo di pistola che aprirà le danze sulla legge elettorale, da cui dipende anche il destino della legislatura. Solo quando si capirà che margini la Consulta detta al Parlamento si potrà aprire la trattativa sulle nuove regole, che per il momento non esiste ancora.