E rinvio fu! Rai, rinvio di un mese per decisione tetto artisti

http://www.affaritaliani.it/politica/palazzo-potere/tetto-stipendi-rai-ecco-cosa-vuol-fare-matteo-renzi-472482.html

Il cda Rai ha deciso, secondo quanto apprende l'Ansa, di sospendere per un mese, fino al 2 giugno,

l’applicazione della delibera sul tetto di 240 mila euro anche

ai compensi degli artisti. Il tempo aggiuntivo servirà ad

espletare tutti gli atti necessari per predisporre il piano

richiesto dal Mise con l’individuazione del perimetro delle

prestazioni artistiche escluse dal limite di legge e dei

parametri dei compensi per questa tipologia di contratti.