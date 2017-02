Renzi e quegli incontri al Four Season

http://www.affaritaliani.it/politica/palazzo-potere/renzi-in--conclave--a-firenze-con-due-fidatissimi-consulenti-per-il-nuovo-pd-459900.html

L'ex premier Matteo Renzi non ha quasi mai messo piede in una sede del Pd: preferisce vedere gente nelle suite dei grandi hotel di charme. A Firenze, scrive la Verità, si ironizza sulla sua abitudine di frequentare e ricevere ospiti importanti al Four Seasons, noto come l' albergo degli sceicchi perché una camera può costare da 500 euro a notte a 13.950 euro (nella Royal suite da 234 metri quadrati) e solo loro possono permettersela. I più parsimoniosi si accontentano di sistemazioni intermedie tipo la Garden suite, che costa 5.850 euro e ha la vasca da bagno con vista sul parco.