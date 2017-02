"A me non interessa se Renzi lunedi si va a dimettere da segretario del Pd. Io chiedo al segretario del partito di maggioranza, se veramente vuole andare a votare, di staccare la spina a questo governo e ci faccia andare a votare il prima possibile". Lo dice Luigi Di Maio (M5s) in un video pubblicato su facebook. "Se poi non comandi piu' niente nel Pd, diccelo, almeno termina questa pantomima in tv dell'uomo che decide le sorti del paese".