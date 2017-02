RENZI, SE NON SPARISCE L’ITALIA VERRA’ STRITOLATA, ASSICURANO GLI EX AMICI UE

http://www.lavocedellevoci.it/2017/02/05/matteo-renzi-se-non-sparisce-litalia-verra-stritolata-assicurano-gli-ex-amici-ue/

Matteo Renzi pronto pronto a dissotterrare l’ascia di guerra per tornare alla ribalta oppure cotto e stracotto dopo la debacle referendaria? Più la seconda che la prima, secondo i media che gli hanno in un baleno voltato le spalle fino all’altro ieri deferenti. “Nessuno parla più di Renzi, nessuno ci parla più di Renzi. Scomparso, cancellato, del tutto dimenticato”, è la fresca situazione, secondo il mainstream. “Matteo ci sta portando a sbattere”, lo strillava mesi fa il berlusconiano Renato Brunetta, lo scrive oggi l’Espresso raccogliendo gli umori in casa Pd, “non i nemici della minoranza – viene precisato – ma anche i renziani più affezionati al Capo”. Per non parlare di Unione europea, dove il suo nome è ormai una bestemmia. Dettaglia Affari Italiani: “non c’è più feeling tra l’Europa e Renzi. Da tempo non è più nelle grazie dei poteri forti europei e sono sempre più insistenti le voci di un ‘invito’ più o meno formale a Paolo Gentiloni a staccarsi da una politica filo-renziana. L’Europa chiede a Gentiloni di dare forti segni di discontinuità e a far comprendere a Renzi che per le prossime politiche sarebbe meglio che passasse la mano”. E viene citata una autorevole, ma ovviamente anonima, fonte europea che precisa: “L’Europa si à messa di traverso contro l’Italia per via di Renzi. Per normalizzare i rapporti con noi, vogliono che esca definitivamente di scena e stanno aspettando che lasci anche l’incarico di segretario del Pd. Fintantochè Renzi non uscirà di scena l’Europa continuerà a stritolare l’Italia. E non è un caso – viene aggiunto – che a differenza degli altri ex premier come Monti e Letta, Renzi non abbia ricevuto alcun incarico, alcun ruolo di prestigio in uno dei tanti autorevoli e prestigiosi consessi europei. Eppure a Matteo sarebbe piaciuto e sarebbe stato ben disponibile”.