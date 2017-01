Renzi torna e si autoassolve; tempeste bancarie in arrivo su sinistra Pd?

Non più tv e rapporto diretto col pubblico, effetto-simpatia totalmente contraddetto dal risultato referendario, bensì mediato e apparentemente più profondo. Lo slogan lo lancia lui, riducendo Mauro a una presentatrice tivù: «Se cerca uno slogan ne ho uno migliore: meno slide, più cuore». A conti fatti, scrive il Giornale, sembra proprio questo a bruciare di più all' uomo-Matteo, della sconfitta. «Brucia, eccome se brucia. Tanto che il vero dubbio è stato se continuare o lasciare», dice. Ma poi: «ho pensato che solo il vigliacco scappa nei momenti di difficoltà». Renzi, però, politicamente non si sente affatto bocciato dagli italiani, 59 a 41, e il resto delle sue mezze-verità, balle e superballe, lo dimostrano. Autocritica zero. Quel che ha fatto nei mille giorni è stato il meglio che si potesse, nomine Rai comprese, riforme incluse. Peccato non averlo saputo propagandare meglio (e come?). Clemente con ciascuno degli scandali nei quali il governo è incappato, l' ex premier riesce a «rivendicare» inciuci con il potere economico e a sostenere di «non vedere l' ora che parta la commissione d' inchiesta per fare chiarezza sulle vere responsabilità» negli affari bancari, Mps ed Etruria in primis. Spingere a investire sui titoli Mps è stato giusto, continua il Giornale. L' affaire di papà Boschi in Etruria è costato «molto», ammette, «ma abbiamo fatto tutto quello che andava fatto». E sull' inchiesta che lo tira in ballo, per via del Giglio magico, il leader pidì sfugge e diventa liquido: «Sono sicuro di Lotti, bene le indagini, ma facciano in fretta, attendo sentenze». Degli affari di «papà Tiziano Renzi» con il settore pubblico mai sentito parlare: «Non mi risultano». Ma allora, queste calate di piombo tipografico dove vanno a parare? Di sicuro nella voglia di rivincita (o vendetta, si vedrà), che passa attraverso un ciclone che si abbatterà sul Pd, senza congresso: «Ci sarà da divertirsi nei prossimi mesi dalle parti del Nazareno». La sinistra dem è avvisata, tanto che la minoranza Pd non perde tempo a replicare.