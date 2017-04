Renzi, un italiano a Bruxelles. Tanto comanderà sempre Franza e 'Germagna'

Venerdì missione per presentare le proposte di riforma delle istituzioni Ue. Tre le proposte, scrive la Stampa. In occasione delle elezioni europee Renzi propone che, oltre ai rappresentanti di ciascun Paese all'Europarlamento, gli elettori possano votare per il candidato alla presidenza della Commissione europea e al tempo stesso possano contribuire ad eleggere europarlamentari da una lista transnazionale, cioè con gli stessi candidati presenti in tutti e 27 i Paesi dell' Unione. Terza proposta: «Basta col fiscal compact - dice Renzi - sostanzialmente ammazza l' economia europea e tante aziende rischiano di morire con l' austerità». In parole povere la proposta prevede che, prima di recepire il fiscal compact (a dicembre), gli Stati aprano una discussione vera sulla "dottrina" che finora ha governato le scelte dell' Unione: «Negli ultimi 10 anni - dice l' ex premier - si sono sbagliate quasi tutte le politiche economiche e per effetto dell' austerità si sono prese misure devastanti».