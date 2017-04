Baraldi

Le primarie di domani: la sfida non è per il primato, dato ormai per consolidato, quanto sull' affluenza. «Mi aspetto almeno un milione di persone. Ma questa volta, visto che abbiamo cambiato le regole, i votanti saranno veri». Parlando con i militanti del Pd di Bruxelles, al termine dell' evento di chiusura della campagna, Renzi non fa un riferimento esplicito alle precedenti consultazioni, ma lascia intendere che quei 2,8 milioni di voti del 2013 forse non erano tutti reali, scrive la Stampa.