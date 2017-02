"Renzi? Un taverniere di Firenze". E Laurito si candida a 90 anni

«C' è chi viaggia in California e chi va verso la Calabria...».

Pasquale Laurito, direttore -estensore della storica agenzia parlamentare progressista «Velina Rossa», spiega con una battuta la sua disponibilità a candidarsi al Senato, in Calabria, nelle liste della «nuova sinistra» organizzata dagli scissionisti del Pd scrive il Tempo. «Devo sciogliere la riserva, ma questa propostami riporta alle passioni della mia gioventù. Allora mi chiamavano "piccolo Gramsci di Calabria".Avevo come punto riferimento il deputato Mario Alicata...».