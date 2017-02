Renzi vince il premio fair play: li seppelliremo. Sicuri che si dimette?

"Pensano di fregarci con le regole? Li seppelliamo. E con le loro regole.

Renzi e i suoi si sono messi in assetto da combattimento e, calato l' elmetto, hanno deciso di giocare duro, ma sul terreno degli avversari. Quello che la minoranza ama infinitamente: le regole, Statuti, commissioni congressuali, cavilli, eccetera. Si tratta di un percorso di guerra, scrive il Corriere della sera.

Eccolo qui. Assemblea nazionale il 18 febbraio. Solo in quella sede Matteo Renzi si dimetterà da segretario del partito e chiederà di aprire la stagione congressuale con un segretario dimissionario e la reggenza del partito affidata al presidente Orfini. Sempre che l' Assemblea nazionale non decida di respingergli le dimissioni. Già perché in ballo c'è anche questo: può essere Renzi stesso a portare il partito fino al congresso, nonostante le dimissioni.