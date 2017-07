Renzi Vs Berlusconi: anche Matteo corteggia Alfano

È proprio vero che Angelino Alfano è «corteggiatissimo come non mai». Le sue non sono soltanto le parole furbe di un politico cresciuto a pane democristiano per alzare il prezzo di una migliore intesa politica. In Sicilia l' area di centro che fa capo al leader di Alternativa popolare non è quel 10-12% che lui accredita, ma un più realistico 5-6%. Una percentuale che vale oro, scrive la Stampa: potrebbe essere determinante per la vittoria del centrosinistra o il centrodestra.



Matteo Renzi ha chiarissimo che una sconfitta nell' isola gli creerebbe un' infinità di problemi: sarebbe indebolito dentro il Pd come candidato premier e nei rapporti esterni con gli scissionisti di Mdp, non potrebbe decidere a sua discrezione la composizione delle liste, arriverebbe a pezzi al tavolo della discussione sulla legge elettorale dove in molti vogliono il premio alla coalizione. Tornare a Palazzo Chigi sarebbe a quel punto una chimera. Ecco perché deve fare di tutto per vincere in Sicilia e attorno a lui molti gli dicono che c' è solo una strada: costruire una coalizione ampia, come quella che ha vinto a Palermo. Passaggio obbligato, per l' appunto, è Alfano.



All' operazione sta lavorando Lorenzo Guerini, coordinatore della segreteria Pd, che in questi giorni ha avuto diversi contatti con il ministro degli Esteri.