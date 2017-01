Renzi vuole il voto subito, i ribelli a casa e tanti saluti a Gentiloni

I cento capilista saranno materia di trattativa per tenere buone le varie aree della maggioranza.

Per lo stesso motivo, si mette male per la minoranza interna, che dovrà giocarsela solo nelle preferenze, scrive Libero.

La ciliegina sulla torta, poi, è la frase che conclude il comunicato: «All' esito della sentenza, la legge elettorale è suscettibile di immediata applicazione». È messo nero su bianco: si può votare subito.