Renzi? Vuole rifare la Democrazia Cristiana

In un blog sull' Huffington Post, Rossi ha accusato Renzi di essere il vero autore della rottura che, salvo miracoli al momento improbabili, porterà la sinistra Democrat, dopo tre anni di braccio di ferro su quasi tutte le riforme discusse e approvate in Parlamento, a separarsi dal corpo del partito, scrive Marcello Sorgi sulla Stampa. Motivo: l' accelerata renziana verso il congresso, la dichiarata volontà di farsi rieleggere segretario malgrado la sconfitta al referendum, per costruire «un partito spostato al centro, una sorta di nuova Dc a direzione cesarista». Rossi ha dato voce alla possibile narrazione fondante del nuovo partito, pronta per essere ufficializzata domenica, se davvero si arriverà alla scissione. Anche Bersani e gli altri due candidati alla segreteria, Speranza ed Emiliano, la pensano così.