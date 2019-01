Renzo Bossi, ecco cosa fa oggi il figlio del Senatur

"Sì, ho anche questa mia società, la Resil, di cui detengo il 100%, che si occupa di import e export, favorendo le aziende italiane, attiva in Russia e anche in Gran Bretagna e Svizzera". Così raggiunto dall’AdnKronos presenta il suo nuovo lavoro, Renzo Bossi, il Trota, che dopo le vicende giudiziarie, con la condanna di primo grado per Rimborsopoli, la scorsa settimana, la cronaca dava nei panni di agricoltore nel Varesotto. Una svolta per il secondogenito del Senatur, con la foto con sfondo del Cremlino che campeggia nei suoi profili social. Il "Trota" fa sapere come "ora non mi occupo più di Lega, anche se di tanto in tanto, qualcuno di quelli con cui stavo in Regione, lo sento e lo vedo. Ma per me è acqua passata". Un viaggio di lavoro definitivo nella Russia di Putin? La decisione di trovare altrove quelle soddisfazioni che l’Italia gli ha negato? Il Trota la mette giù semplice, ricordando all’Adnkronos la sua passione per l’agricoltura a cui non intende rinunciare: "Nella nostra azienda" del Brenta "produciamo ancora formaggi e salumi non lontano dalla casa di papà Umberto a Gemonio".