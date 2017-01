Ridono solo i banchieri: guadagnano sempre più alla faccia dei risultati

Le banche sono ancora una miniera d' oro, generose e in grado di offrire opportunità di guadagno notevoli. Peccato che il capitale remunerato in misura maggiore non sia il risparmio delle famiglie. Dentro le banche il trattamento migliore dal punto di vista economico è ancora riservato ai banchieri, supermanager che dirigono gli istituti di credito riconoscendo a se stessi stipendi da favola.

Il consueto rapporto dell'Autorità bancaria europea sulle remunerazioni dei banchieri certifica semmai un aumento continuo, scrive il Giornale. Lo studio dell' Eba si concentra su quelli che guadagnano più di un milione di euro all' anno. Nell' ultima edizione, quella del 2014, ci sono 153 banchieri italiani che hanno incassato il super stipendio. L' anno precedente erano 138 e già si gridò allo scandalo. Nel 2012 - ha rilevato il sito Truenumbers - erano 109. I supermanager del credito sono aumentati del 40% in soli due anni. Che poi non sono stati esattamente un' era felice per le banche italiane.