Risiko! Battaglia finale per Generali

Ok dell'Ivass al modello interno per Solvency II delle Assicurazioni Generali

È il gioco macro quello più rilevante: l' avanzata del partito francese alla conquista del Leone. Donnet ha portato a Trieste alcuni manager chiave che, come lui, vengono dal big parigino delle assicurazioni Axa; e tiene direttamente rapporti sia con Jean Pierre Mustier, altro manager transalpino, che siede la vertice di Unicredit (primo socio di Mediobanca), sia con Vincent Bolloré, patron di quella Vivendi che sta scalando Mediaset ed altro grande socio di Piazzetta Cuccia. In questa chiave, scrive il Giornale, una possibile operazione con Axa sta da qualche mese sullo sfondo e sarebbe agevolata dall' attuale debolezza politica italiana, da quella de suo sistema bancario e dalla sostanziale sterilizzazione di Mediobanca da parte del triangolo Mustier-Donnet-Bolloré. Ora però, continua il Giornale, sullo stesso sfondo potrebbe verificarsi un fatto nuovo: l' ingresso in campo di Intesa Sanpaolo: secondo ipotesi di mercato, in parte riprese dalla Stampa, la banca guidata da Carlo Messina potrebbe non stare a guardare, magari mettendosi al fianco del colosso tedesco delle assicurazioni Allianz.