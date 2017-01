Risiko! Intesa Sanpaolo e Allianz vogliono le Generali

Riparte il grande risiko delle assicurazioni e, a questo giro, potrebbe interessare l' Italia e uno dei suoi gioielli più pregiati: le Generali. Per mesi si è parlato dell' interesse della francese Axa che da lungo tempo tiene Trieste nel mirino. Ora il dossier sarebbe allo studio anche della principale banca del Paese, Intesa Sanpaolo, che starebbe valutando un' operazione su Trieste, a cui guarda pure la tedesca Allianz, scrive la Stampa. Il colosso di Monaco di Baviera (sono i primi in Europa per capitalizzazione) è a caccia, per ammissione del suo amministratore delegato, Oliver Baete, di una 'grande acquisizione'.