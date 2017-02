Le tristi vicende legate alla strage di Viareggio hanno rimesso in moto il meccanismo delle nomine pubbliche. Chi deciderà? Matteo Renzi per ribadire la sua forza mentre l'unico che potrà, se vorrà, contrastarlo sarà Sergio Mattarella che potrà chiedere prudenza e cautela al toscano. Per Leonardo si fanno di nomi di Caio, Arcuri e qualcuno parla anche di Bernabè. Per l'Eni il giglio magico starebbe pensando a Starace.