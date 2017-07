Ritorna Romeo: attivissimo l'uomo delle polizze vita

La capatina del funzionario del Comune durante la cerimonia per la cittadinanza onoraria al pm Nino Di Matteo non è il primo episodio che lascia trasparire un attivismo mai sopito da parte dell' ex braccio destro, scrive il Giornale. Ci sono, naturalmente, gli incontri di lavoro. Come quelli ai quali Romeo partecipa in virtù del suo ruolo all'interno del Dipartimento e della task force voluta dall' assessore alle Partecipate Massimo Colomban. A marzo, per due volte consecutive, si era visto nella sede di «Risorse per Roma», società che gestisce il patrimonio disponibile e indisponibile del Campidoglio. «Sono un dipendente del Comune - ha spiegato Romeo - e il mio capo è l' assessore Colomban, non capisco perché si debba considerare negativa la mia partecipazione ad alcune riunioni».



Ma c'è chi continua a storcere il naso su queste presenze, chiedendosi perché l' ex capo segreteria della sindaca non «venga spostato in un dipartimento meno strategico rispetto a quello delle Partecipate, dove c' è il contatto diretto con i vertici del Campidoglio». Quindi con Virginia Raggi.