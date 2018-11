Rocco Casalino e Fabio Fazio: tutta la verità

E' stato il premier Conte, scrive Repubblica, a convincere Rocco: scusati oppure devi dimetterti. E Casalino va in tv da fabio fazio, ben contento di poter allacciare rapporti con il portavoce dei 5Stelle: "Faccio fatica a rivedermi. Ho urtato tante persone e chiedo scusa. Io sono omosessuale, ho vissuto in Germania da emigrato. Non è stato facile. Mi chiamavano mangiaspaghetti e usavano il verbo che si usa per gli animali. Sono stato vittima di bullismo e violenza. Non accetto che si possa fare del male a chi è diverso o disabile".