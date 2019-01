Roma Capitale della monnezza e i 5Stelle vanno Ko: le novità

“Per Roma è un momento critico”, dice il Ministro della Salute, Giulia Grillo, che tiene a precisare come a risolvere la situazione, subito, debba essere la sindaca.

È affar suo, perché “la gestione dei rifiuti è di competenza comunale – rimarca la ministra – e spero che Virginia Raggi riesca a superare presto e bene questa fase critica”. Per le scuole, dice, “è doverosa un’attenzione particolare, se i presidi segnalano criticità non rimarremo a guardare”, è l’avvertimento.

“Il ministero e i Nas – dice ancora Grillo – vigilano sulla situazione sanitaria di Roma in accordo con le Asl, come di ogni altra città”. Messaggio chiaro, “attenzione alle polemiche strumentali”, ma “il governo segue da vicino la situazione di Roma e, per la parte che mi compete, sono sempre attenta a ogni segnalazione”. Anche Luigi Di Maio è preoccupato dalla situazione romana. Ieri ha parlato di una “città in ginocchio”.