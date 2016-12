Ahi, ahi il sondaggio.



Roma fa crollare il consenso dei 5 Stelle. Al primo sondaggio sulle intenzioni di voto degli italiani (se si votasse per le politiche) dopo le ultime vicende del Campidoglio sfociate nell' arresto di Raffaele Marra - braccio destro del sindaco Virginia Raggi e dell' ex assessore Paola Muraro - il Movimento si gioca tutta la crescita che aveva conquistato nelle ultime settimane grazie alla vittoria al referendum. I 5 Stelle, scrive il Messaggero, tornano ad essere terzo polo, al 26,8% dei consensi, con una perdita di oltre due punti in solo due settimane.