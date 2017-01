Per garantire legalità e trasparenza al Policlinico di Tor Vergata viene chiamato l' ex 007 Nicolò Pollari che, quando era a capo del Sismi (il servizio segreto militare, oggi Aise), finì sotto inchiesta per il sequestro di Abu Omar e per i dossier del fido Pio Pompa e ne uscì in parte col segreto di Stato e in parte con la prescrizione, scrive il Fatto.