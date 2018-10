Roma, in caso di condanna Raggi avanti senza simbolo

Il giorno del giudizio sarà da qui a un mese, più o meno. E lo aspettano con ansia in tanti, perché a tanti potrebbe cambiare i piani. In primis alla sindaca di Roma, che ai suoi continua a dirsi serena sull' esito del processo, scrive il Fatto. Poi al ministro dell' Interno, che già pregusta la presa del Campidoglio e non fa nulla per nasconderlo. E infine ai suoi alleati di governo, i Cinque Stelle, che di elezioni in riva al Tevere in primavera proprio non ne vorrebbero, perché potrebbero essere altra benzina per il Salvini già primissimo nei sondaggi. E allora nel M5S pensano anche un estremo rimedio, difficile a dirsi e ancora di più a farsi: convincere Virginia Raggi ad andare avanti anche dopo un' eventuale condanna, fuori del Movimento e con l' appoggio di una maggioranza di consiglieri e assessori autosospesi dal M5S .