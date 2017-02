Gianfranco Librandi

"L'effetto domino in Campidoglio non si ferma e ora anche l'ex segretario politico di Virginia Raggi finisce sotto inchiesta. I 5 Stelle volevano aprire le istituzioni come scatolette di tonno al grido di onesta', onesta' e hanno invece dato vita a un triste e desolante spettacolo diretto da Grillo. Il titolo? Incoerenza a 5 Stelle". Lo afferma Gianfranco Librandi (Gruppo Civici e innovatori).