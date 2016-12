Roma nun fa la stupida; arrivano le intercettazioni?

Il punto sarà capire se è sempre stato perseguito l'interesse pubblico.



Nella capitale c'è un problema dopo l'altro e ostacolo si somma ad ostacolo con buona pace di chi fa il "pompiere" di professione. Già perché ora sembra che un altro grande "tema" stia per affiorare e c'è già chi trema: le intercettazioni. Perché? Perché dai complessi ed ampi procedimenti giudiziari in corso potrebbero presto finire in pasto all'opinione pubblica le intercettazioni. E la vera preoccupazione è che escano intercettazioni ambientali o di altro tipo in cui magari sarà possibile scorgere un interesse diverso da quello pubblico. È stato sempre perseguito l'interesse pubblico?

Al momento, nessuno sa cosa potrà uscire dalle carte della magistratura.