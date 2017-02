Romeo, la lettera di Minenna che la Raggi ignorò

Il 31 agosto scorso l' assessore al Bilancio del Campidoglio Marcello Minenna scrisse una lettera alla sindaca e agli assessori per contestare la nomina di Salvatore Romeo, scrive il Corriere della Sera. Ma anche gli altri incarichi decisi dopo la vittoria alle Amministrative. Evidenziò sia il danno per le casse pubbliche, sia la irregolarità delle procedure seguite. Già nei giorni precedenti, insieme all' allora capo di Gabinetto Carla Raineri, aveva manifestato le proprie perplessità rispetto a un «atto illegittimo». Il giorno dopo - di fronte alle resistenze di Virginia Raggi a revocare quella scelta - entrambi decisero di rassegnare le proprie dimissioni.