"Le fondazioni politiche? Ricordatevi del '92 e di tangentopoli"

Altre tre toghe nei guai per le sentenze pilotate. C'è anche l' ex senatore Bobbio nel fascicolo che ha portato all'arresto del giudice Pagano. E Rotondi intercettato dice: "Attenti". I nuovi indagati dell' inchiesta sulle sentenze pilotate nel salernitano sono magistrati di peso: il procuratore regionale della Corte dei conti campana Michele Oricchio, l'ex senatore An dell'emendamento anti-Caselli all' Antimafia Luigi Bobbio (ora giudice del lavoro a Nocera Inferiore), il presidente di sezione lavoro del Tribunale di Salerno Nicola De Marco, scrive il Fatto.

Mentre non risulta indagato il pm di Salerno Vittorio Santoro, intercettato al telefono mentre sollecita Pagano e l' onorevole di Rivoluzione Cristiana Gianfranco Rotondi a segnalarlo presso il sottosegretario alla Giustizia Cosimo Ferri e il Guardasigilli Andrea Orlando.

Le intercettazioni di Rotondi, coperto dalle guarentigie parlamentari, sono indirette. Il telefono sotto controllo, scrive il Fatto, è quello di De Luca, che in un altro paio di telefonate alla segreteria dell'onorevole interpreta a modo suo le funzioni e i ruoli delle fondazioni: "Tu vedrai fra qualche anno quello che succederà con le fondazioni, ricordati del '92, tangentopoli, vedrai stanno facendo delle schifezze". Ed ancora: "Le fondazioni oggi sono le società di pagamento dei piaceri, delle tangenti e di queste cose qua".