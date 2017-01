Ruocco, una Cinquestelle a Davos

La pasionaria grillina, paladina anti-euro, smette i panni terzomondisti e si siede nientemento che sulle sedie del World Economic Forum di Davos, in Svizzera, per partecipare a una sessione di lavoro sui populismi in Europa. Accanto a lei, Timo Soini, ministro degli Esteri finlandese, e il conservatore inglese Adam Holloway, che siede alla Camera dei Comuni, scrive Libero. Lei non ci vede nulla di strano: «Seguo i temi economici e ho portato le posizioni del movimento. Sono venuta a Davos perchè sono interessata al tema della povertà di cui si parla in alcuni studi diffusi al Forum». Il deputato ha anche postato su Twitter alcune foto che la ritraggono nel corso della tavola rotonda, alla quale è intervenuta in inglese.