Russiagate, attacco frontale di Salvini. Ormai è guerra aperta con il Premier

Il premier Giuseppe Conte chiede da tempo che Matteo Salvini chiarisca sul 'Russiagate' italiano, ov

vero sulla

cosiddetta ’vicenda Savoini’. E ora, scrive l'Agi, e’ Matteo Salvini ad invocare un

chiarimento di Giuseppe Conte sulla vicenda ’Russiagate’, ovvero

l’inchiesta giudiziaria nata a seguito di sospette ingerenze da parte

della Russia nella campagna elettorale per le elezioni presidenziali

negli Stati. Si rinnova lo scontro tra i due dopo lo strappo di

agosto. "Conte non viene certamente convocato da Salvini", dicono

nella sede del governo. Il presidente del Consiglio si e’ detto

disponibile a riferire al Copasir prima di esprimersi pubblicamente

sulla vicenda. "Per correttezza istituzionale". In ogni caso -

sottolineano fonti di palazzo Chigi - non c’e’ alcuna preoccupazione

da parte di Conte rispetto alla vicenda Barr-intelligence.

"Al premier - spiegano le stesse fonti - non risulta alcuna

anomalia di comportamento da parte dei vertici dei nostri servizi".

Il partito di via Bellerio promette di attaccare a testa bassa. E si

pone interrogativi su cosa si possa nascondere dietro quel tweet di

Donald Trump ad agosto, quando arrivo’ l’endorsment del presidente

americano nei confronti del presidente del Consiglio. E’ una polemica

destinata ad essere alimentata tra accuse, voci e congetture i cui

riscontri verranno verificati proprio dal Copasir che potrebbe

riunirsi mercoledi’.

Un ’big’ del Carroccio, per esempio, rivela che ad agosto Andrew

Giuliani che lavora insieme al padre nel team del Presidente

americano Donald Trump come Public Liaison Assistant e’ stato a Roma

e - secondo quanto viene riferito dalle stesse fonti - ha incontrato

anche degli esponenti politici. Nella vicenda emersa su diversi

quotidiani - questa la convinzione dei leghisti - si intreccia anche

l’Ucraina-gate’. Una vicenda che - azzarda un dirigente del

Carroccio - potrebbe travolgere i vertici dei Servizi e lo stesso

presidente del Consiglio. "Conte sara’ costretto a fare un passo

indietro. Ci stanno chiamando tutti i grandi giornali americani",

dice un senatore della Lega.

"Non c’e’ alcuna preoccupazione", ripetono a palazzo Chigi. La

tesi della Lega e’ che con il via libera del premier i servizi

italiani, incontrando il ministro Barr, non si siano occupati della

sicurezza nazionale e che potrebbero essere convocati anche dai dem

Usa in merito al processo sull’impeachment nei confronti del

presidente americano.

"Conte ha dato l'ok senza una rogatoria internazionale, senza informare ne' i ministri competenti

ne’ il

Copasir", il ragionamento. Anche nelle altre forze d’opposizione ci

si chiede come mai il premier abbia autorizzato l’Intelligence ad

incontrare il ministro Barr. "Aremmo capito se il ministro della

Giustizia avesse incontrato il suo collega italiano, ma perche’ i

nostri 007?", la domanda.

"Conte - ha detto oggi Salvini - non mi fece neanche mezzo colpo

di telefono". Poi l’affondo: il presidente del Consiglio usa i

servizi segreti "come sua dependance, suoi portatori d’acqua e

bevande. Spieghi se qualcuno ha sbagliato e ha qualcosa da

nascondere".

"Conte - rilanciano i capigruppo della Lega di Camera e Senato,

Molinari e Romeo - venga urgentemente in Parlamento a riferire

sull’incontro avuto con i servizi segreti, William Barr e il

procuratore John Durham nell’ambito dell’inchiesta sul Russiagate.

Sarebbe gravissimo se Conte avesse usato per fini personali i servizi

segreti. Chiediamo un’immediata risposta in Parlamento".

Il Copasir dovrebbe essere convocato a meta’ della prossima

settimana per iniziare l’iter per la nomina del nuovo presidente.

Oggi il Pd ha designato il deputato Borghi come nuovo componente

dell’organismo, al posto di Guerini che si e’ dimesso dopo essere

diventato ministro della Difesa. Ancora non e’ stato deciso chi

sostituira’ Guerini alla guida del Copasir, ma se la Lega dovesse

indicare un esponente moderato - viene spiegato - potrebbe spuntarla

per la presidenza che di norma spetta all’opposizione.

"Salvini vorrebbe - riferiscono fonti parlamentari del Carroccio -

un proprio fedelissimo". Si fanno i nomi di Giorgetti (avrebbe

declinato pero’), Candiani o Molteni. "Ma al momento non e’ stata

presa alcuna decisione. Bisogna vedere cosa succede la prossima

settimana", dicono le stesse fonti. Qualora non ci fosse un accordo

tra la maggioranza e la Lega potrebbe spuntarla il senatore di Fdi

Urso o un esponente di FI. Solo dopo la nomina del prossimo

presidente si dovrebbe avviare l’iter per chiedere ufficialmente al

premier Conte di essere audito sulla vicenda dei contatti tra i

nostri Servizi e il ministro Barr.