Russiagate e Link University, tutta la verità sul caso Mifsud

Joseph Mifsud, scrive l'Ansa, era stato chiamato come docente di un corso di geopolitica dalla Link Campus University, ma le lezioni - che avrebbero dovuto iniziare a novembre del 2017 - non sono mai partite perche' l'incarico gli e' stato revocato dopo la decisione della scozzese Stirling University, da cui proveniva, di togliergli la docenza. Lo precisano fonti della stessa Link in merito al professore maltese che - secondo quanto riportato dal quotidiano americano Dailybeast - avrebbe riferito allo staff del presidente Usa Donald Trump, prima della sua elezione, che i russi erano in possesso di migliaia di e-mail compromettenti di Hillary Clinton. La Link Campus aveva messo a disposizione di Mifsud un'abitazione a Roma per il periodo del suo corso, ma il contratto per la casa e' stato disdetto a gennaio del 2018, dopo che gli e' stato revocato l'incarico di docenza. Dall'ottobre del 2017, informano ancora le fonti dell'universita' romana presieduta da Vincenzo Scotti, "non abbiamo piu' avuto notizie di lui".