Russiagate, nuove carte su Mifsud: mai stato docente della Link Campus

È un rapporto tribolato quello tra Mifsud e la Link. Da molti indicato come professore di questa università (nata come filiazione di quella maltese, ma dal 2011 italiana - non statale - al 100%), i vertici della Link precisano che «non ha mai tenuto corsi di alcun tipo né è mai stato incardinato come docente». Nella sede sull’Aurelia, rivelano Eugenio Fatigante ed Arturo Celletti su Avvenire, ha sì tenuto seminari e workshop ma, si specifica, «senza contratto e in qualità di professore della East Anglia e successivamente della Stirling di Glasgow».

Carriera a dir poco singolare, quella di questa figura- fulcro del Russiagate, ricostruita da una documentata inchiesta di Repubblica: dopo studi in Nord Irlanda, tornato a Malta si fa strada nei primi anni Duemila curando le relazioni estere dell’università locale. Un’attività, questa, che diventa un po’ il core business di Mifsud, che negli anni trova sempre - non si sa bene come - il modo di avere un "portafogli" a sua personale disposizione: dopo un passaggio nel 2008 nel gabinetto dell’allora ministro degli Esteri maltese, sbarca in Sicilia, al consorzio universitario di Agrigento (incarico per cui nel 2018 la Corte dei Conti l’ha condannato a rifondere 49.300 euro).