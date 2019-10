Russiagate, parla Massimo d'Alema: intervista clamorosa

"Non vedo il giallo. Se il governo di un Paese alleato chiede di poter incontrare i capi dei Servizi italiani, è giusto che lo possa fare. Chi poteva opporre un diniego? Parliamo del nostro principale alleato… . Non ho alcun dubbio che l'interlocuzione si sia mantenuta sul terreno della correttezza e del rispetto delle nostre prerogative". Così Massimo D'Alema, intervistato da la Stampa sul caso Russiagate. "Sinceramente mi sembra si sia fatta una gran confusione attorno a un episodio che rientra nella normale collaborazione fra Paesi alleati", dice parlando delle polemiche su Conte. E questo professor Joseph Mifsud chi era? "La Link nasce come filiazione dell'Università di Malta. Questo professore era responsabile delle relazioni internazionali dell'università di Malta, è normale che partecipasse a qualche seminario", spiega Massimo D'Alema che dell'Università fondata da Vincenzo Scotti è professore straordinario di Storia delle relazioni internazionali. "Probabilmente sarà entrato in un qualcosa più grande di lui - sottolinea l'ex premier - . Comunque il Presidente del Consiglio ha detto che intende raccontare i fatti al più presto davanti al Copasir".