"Nonostante sia stato chiamato in causa in una vicenda complicata, il premier Giuseppe Conte si è mosso molto bene, ha agito con prudenza, ma anche con determinazione". Così, scrive l'Adnkronos, il presidente della Link University, Vincenzo Scotti, in merito alla vicenda delle visite a Roma del ministro della Giustizia Usa, William Barr, e delle polemiche di questi giorni sul presunto ruolo del presidente del Consiglio Giuseppe Conte.