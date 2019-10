Russiagate: Scotti (Link Campus), per Mifsud da noi solo seminari

Alla Link Campus University "ha tenuto solo dei seminari. Non c'e' un solo lavoro a firma Mifsud nella nostra produzione accademica": lo assicura il presidente dell'ateneo, Enzo Scotti, in un'intervista a Repubblica. Il riferimento e' a John Mifsud, il docente scomparso nel maggio 2018 e che per gli americani sarebbe il motore del Russiagate. Per Scotti, comunque, Mifsud "parlava troppo per essere una spia": si tratta di "un professore nato conservatore con amicizie tra i laburisti che, vista anche la sua esperienza come capo di gabinetto di un ministro degli Esteri maltese, esibiva un curriculum di prim'ordine, vantava un'impressionante rete di relazioni, a cominciare da un'amicizia personale con Boris Johnson, e che e' finito in questa storia per superficialita' e, credo, una certa dose di millanteria".