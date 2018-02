Vip, Totti e Malagò "battono" il Comune di Sabaudia

Nessuno diritto puo' essere rivendicato dal Comune di Sabaudia sulle dune di macchia mediterranea un tempo buen retiro di cineasti e intellettuali, luogo prediletto da Moravia e Pasolini, scrive l'Ansa. Il Comune in guerra da anni con la vicina amministrazione di Terracina e un centinaio di proprietari di ville e resort - vip e imprenditori come Francesco Totti e Giovanni Malago', la famiglia Fendi e i Volpi di Misurata - non ha mai avuto nessuna titolarita' su quei terreni, che non erano classificati come demaniali, e che negli anni '50 furono venduti ai privati. La parola fine alla 'guerra' giudiziaria pluridecennale l'ha messa la Cassazione che ha detto no al ricorso del Comune di Sabaudia.