Salvini, Antonello Venditti a ruota libera: ecco cosa ha detto. Clamoroso

Ecco cosa dice Venditti a proposito del leader leghista: "parla il linguaggio dell'epoca in cui vive. Lui muta. Mette una felpa della Polizia e diventa poliziotto. Ha una capacità di immedesimazione fenomenale".

Sul caso Diciotti Venditti afferma: "Salvini ha agito in nome di un superiore interesse nazionale, l'hanno capito tutti. Tutta Europa. In Italia invece siamo alla Procura X che manda un avviso di garanzia e in questa confusione di linguaggio e di poteri, alla fine, le ragioni di chi grida allo scandalo sono deboli, perdenti, inutili. Vuoi smontare un governo per l'alzata di scudi di una Procura? Dove pensi di andare?".