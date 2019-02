Salvini asfalta Berlusconi: niente minestre riscaldate!

Salvini ha chiarito in maniera netta la linea della Lega: “La coalizione in Abruzzo non è traslabile in altre realtà”. Più chiari di così si muore. E così a Pescara è andato in scena un incontro freddo, vuoto. Con Sgarbi a parlare delle bellezze d’Italia, Berlusconi a lodare un centrodestra che rappresenta “i valori dell’Occidente, i diritti dell’uomo”. E Salvini a ricordare che a breve avrebbe incontrato il ministro dell’Interno francese. Un atteggiamento di totale distacco rispetto al Cav e ai suoi fedelissimi, che speravano in un revival di ben altra caratura.