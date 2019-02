Salvini, c'è il via libera di Mattarella per Palazzo Chigi: retroscena bomba

Il Capitano leghista, rivela Dagospia in un informatissimo retroscena, attende sulla riva del fiume che le elezioni europee facciano il lavoro sporco togliendo politicamente di mezzo Silvio Berlusconi. Dopo, con un Berlusconi depotenziato e politicamente irrilevante, messo in condizioni di non nuocere alla leadership del "cannibale", potrà finalmente ricostruire il Centrodestra su nuove basi e puntare su Palazzo Chigi.

Il progetto, continua Dagospia, avrebbe sostenitori anche dalle parti del Colle perchè in questo modo si potrebbe dare finalmente al Paese un "governo omogeneo" in grado di affrontare la prossima, durissima, legge di bilancio. Tanto che sono in molti, in queste ultime settimane, ad aver notato il lavorio tanto sottotraccia quanto efficace di Giancarlo Giorgetti il potentissimo sottosegretario leghista alle Presidenza del Consiglio, per "istituzionalizzare" sempre più la Lega e tranquillizzare il Quirinale: l'obiettivo, anche se ufficialmente non dichiarato, è quello di portare Matteo Salvini a Palazzo Chigi e chi per motivi istituzionali segue le vicende del Quirinale sa che "negli ultimi tempi i rapporti tra il Capo dello Stato e il leader leghista sono notevolmente migliorati" tanto che ci sarebbero stati anche degli incontri riservati.