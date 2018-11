Salvini choc: "Se non mi fanno saltare...". A chi o cosa si riferisce?

Matteo Salvini dà una spallata alla crisi di governo, ma sa che gli ostacoli non mancano. E vanno al di là dei contrasti con il M5S su rifiuti, infrastrutture come Tav e Terzo Valico e quant'altro. "Se non mi fanno saltare, io vado fino in fondo". Ecco le parole consegnate alla platea del convegno 'Italia direzione Nord 2018', al Palazzo delle Stelline di Milano. Il leader della Lega siede accanto ai governatori leghisti di Lombardia e Friuli Venezia Giulia, Attilio Fontana e Massimiliano Fedriga, e non le manda a dire: "Ci sono enormi interessi economici in ballo. Ovunque tu ti muova, vai a toccare interessi economici stratificati da anni. Guardate la reazione del presidente del Coni (Giovanni Malagò, ndr) quando abbiamo messo in discussione l'elefantiaco impianto dello sport italiano dicendo: 'Rimettiamo il timone in mano alle federazioni e allo sporti di base'". Insomma, "penso che ci abbiate votato per rimettere al centro la trasparenza, il denaro pubblico speso bene e l'interesse dei cittadini".