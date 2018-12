Matteo Salvini choc: vuole spostare l'ambasciata italiana in Israele

Preso a schiaffi dall' Europa e in leggero calo nei sondaggi dopo l'isterica gestione della Legge di bilancio, il Capitano Salvini torna in scena ripartendo da Israele e battendosi per trasferire l' ambasciata italiana da Tel Aviv a Gerusalemme. E' questo, scrive il Tempo, il risultato più clamoroso e tenuto finora riservatissimo della sua visita ufficiale dei giorni scorsi dove è stato accolto come un figliol prodigo dal Premier Bibi Netanyahu.