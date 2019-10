Salvini contro Renzi, al via la grande sfida: tutto quello che c'è da sapere

E' tutto pronto per la grande sfida. Il derby dei Matteo: Renzi e Salvini. Il match tanto voluto e tanto rimandato alla fine si farà e andrà in onda su Raiuno, il 15 ottobre, a Porta a Porta, dopo la partita di calcio Italia-Liechtenstein.

In un messaggio indirizzato ai suoi sostenitori, Renzi si è dichiarato euforico dell' avvenimento: "Mi fa piacere che Salvini abbia accettato. Finalmente ci confronteremo con l' omonimo. Sarà divertente". Senza dubbio, lo sarà anche per Salvini dato che, ieri, per prepararsi, non ha fatto altro che pizzicarlo a distanza: "Da Renzi non aspetto pudore e dignità». Salvini ha perfino tolto dallo scaffale i libri dello scrittore Leonardo Sciascia per trovare la critica giusta: «Come li definiva Sciascia? Uomini, ominicchi, quaquaraquà, lascio a voi. Non mi interessa Renzi".