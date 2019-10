Ci sono dieci grillini pronti a lasciare Luigi Di Maio e il Movimento 5 stelle per la Lega. Non si sanno ancora i nomi ma si tratta di dieci senatori, forse di più. Matteo Salvini sta mettendo in atto l'operazione "spallata al governo". Che comincia sabato 19 a Roma con la manifestazione della Lega in piazza San Giovanni. Il leader è convinto di vincere le regionali in Umbria, una vittoria che segnerà poi la conquista a gennaio di Emilia Romagna e Calabria.