Matteo Salvini, per sbloccare la partita della Tav, starebbe pensando di sostenere la richiesta di referendum lanciata ormai da tempo dal governatore piemontese del Pd Sergio Chiamparino. E chissà che la strizzatina d'occhio al Pd non possa avere ulteriori sbocchi futuri stante anche la simpatia del Capitano leghista per Matteo Renzi.