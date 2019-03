Secondo le proiezioni elaborate da Kantar Public, popolari e socialisti, dopo le elezioni di maggio, non avranno più i numeri per formare una maggioranza trasversale. Colpa (o merito) dell'avanzata dei sovranisti, in primis, del grande balzo in avanti che farà la Lega di Matteo Salvini in Italia. L'asse del Parlamento europeo tenderà a spostarsi a destra, questo dicono i sondaggi nazionali di molti dei Paesi che aderiscono all' Unione.