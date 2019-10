Salvini inverte la rotta e la Lega ricomincia a volare: sondaggio col botto

L'inversione di tendenza è radicale: Matteo Salvini e la Lega mettono il turbo. È quanto emerge dall'ultima rilevazione proposta nel corso di Quarta Repubblica, il talk-show del lunedì sera condotto da Nicola Porro su Rete 4. Con la complicità di un governo che si scanna sulla manovra e che ci porta in dote una pioggia di tasse, con gli sbarchi alle stelle (e con il leader del Carroccio che sul tema picchia durissimo) ecco che in sette giorni la Lega sale di 0,7 punti percentuali, arrivando al 31,5 per cento.