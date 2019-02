Salvini irritato con il Ministro dell'Istruzione Bussetti: retroscena bomba

Dalle parti del Carroccio, rivela Dagospia in un informatissimo retroscena, sono molto preoccupati per la sortita del Ministro dell'Istruzione Bussetti: "Ma come", è il ragionamento che circola in queste ore sulle chat di via Bellerio, "stiamo facendo tanto per crescere al Sud e questo qui con queste dichiarazioni rischia di distruggere tutto quello che abbiamo costruito in questi mesi". Insomma, Bussetti è finito sulla graticola da una parte (5Stelle) e dall'altra (Lega). Anche il Capitano leghista non sembra intenzionato a difenderlo e ieri, spiega chi gli era accanto, è apparso piuttosto irritato dalle dichiarazioni del "suo" ministro.

Bussetti, continua Dagospia, nel corso di un'intervista televisiva aveva detto: "Come colmare il gap tra le scuole del nord e del sud e se verranno erogati nuovi fondi? Ci vuole l’impegno del sud, vi dovete impegnare forte. Questo ci vuole. Fondi? No, Impegno, lavoro, sacrificio, impegno, lavoro e sacrificio". Subito è partito all'attacco il Vicepremier grillino Luigi Di Maio che tra l'altro è originario della Campania: "Se un Ministro dice una fesseria sulla scuola, chiede scusa. Punto. Venire in una delle aree più in difficoltà d’Italia a dire che per ridurre il gap nelle scuole del sud 'vi dovete impegnare di più' farebbe girare le scatole anche ad un asceta. Figurarsi gli insegnanti!".